Шнуров в стихах ответил на запрет российским мужчинам посещать Украину

Россияне и украинцы помирятся в 2100 году

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное решению властей Украины ограничить въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Свое творчество артист опубликовал на странице в Instagram.

"Дорогие мои киевляне,

К вам попасть сложно, как на Парнас,

Но взаимное наше влиянье,

Никуда не исчезнет от нес.

Притяжение народов упруго,

И в две тысячи сотом году,

Будем слушать, как прежде, друг друга,

Веру Брежневу и Лободу.

Это будет не в эту, не в среду,

На границе замочки висят.

Я к вам как-нибудь точно приеду,

Когда будет мне за шестьдесят."

В связи с введением военного положения Украина усилила пограничный режим. 30 ноября Киев запретил въезд на Украину российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.