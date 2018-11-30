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Шнуров в стихах ответил на запрет российским мужчинам посещать Украину

14:44
  • пятница
  • 30 ноября 2018

Россияне и украинцы помирятся в 2100 году

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное решению властей Украины ограничить въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Свое творчество артист опубликовал на странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие мои киевляне, К вам попасть сложно, как на Парнас, Но взаимное наше влиянье, Никуда не исчезнет от нас. Притяженье народов упруго, И в две тысячи сотом году, Будем слушать, как прежде друг друга, Веру Брежневу и Лободу. Это будет не в эту, не в среду, На границе замочки висят. Я к вам как-нибудь точно приеду, Когда будет мне за шестьдесят.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

"Дорогие мои киевляне,

К вам попасть сложно, как на Парнас,

Но взаимное наше влиянье,

Никуда не исчезнет от нес.

Притяжение народов упруго,

И в две тысячи сотом году,

Будем слушать, как прежде, друг друга,

Веру Брежневу и Лободу.

Это будет не в эту, не в среду,

На границе замочки висят.

Я к вам как-нибудь точно приеду,

Когда будет мне за шестьдесят."

В связи с введением военного положения Украина усилила пограничный режим. 30 ноября Киев запретил въезд на Украину российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

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