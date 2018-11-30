Шнуров в стихах ответил на запрет российским мужчинам посещать Украину

Россияне и украинцы помирятся в 2100 году
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное решению властей Украины ограничить въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Свое творчество артист опубликовал на странице в Instagram.
Дорогие мои киевляне, К вам попасть сложно, как на Парнас, Но взаимное наше влиянье, Никуда не исчезнет от нас. Притяженье народов упруго, И в две тысячи сотом году, Будем слушать, как прежде друг друга, Веру Брежневу и Лободу. Это будет не в эту, не в среду, На границе замочки висят. Я к вам как-нибудь точно приеду, Когда будет мне за шестьдесят.
"Дорогие мои киевляне,
К вам попасть сложно, как на Парнас,
Но взаимное наше влиянье,
Никуда не исчезнет от нес.
Притяжение народов упруго,
И в две тысячи сотом году,
Будем слушать, как прежде, друг друга,
Веру Брежневу и Лободу.
Это будет не в эту, не в среду,
На границе замочки висят.
Я к вам как-нибудь точно приеду,
Когда будет мне за шестьдесят."
В связи с введением военного положения Украина усилила пограничный режим. 30 ноября Киев запретил въезд на Украину российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.