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Путин натравил прокуроров на ворующих нефть дагестанцев

15:13
  • пятница
  • 30 ноября 2018

В регионе с зимы идет масштабная антикоррупционная операция

Владимир Путин поручил прокуратуре до 1 марта пресечь несанкционированные подключения к распределительным сетям и хищение нефти и газа в Дагестане.

Другому ведомству – Федеральной антимонопольной службе – президент поручил разобраться с ценами на отопление, электроэнергию и газ в республике. Кабмину придется провести инвентаризацию газораспределительных и электрических сетей.

Поручение опубликовано на сайте Кремля. Ответственными за выполнение документа названы премьер-министр Дмитрий Медведев и генеральный прокурор Юрий Чайка.

Зимой 2018 года в республику прибыла специальная группа Генпрокуратуры для проверки работы органов власти, по результатам которой в отношении представителей органов власти в Дагестане было возбуждено более 70 уголовных дел.

После этого в республике прошла череда задержаний, среди подозреваемых - несколько чиновников и сотрудников госслужб, в том числе в службе медико-социальной экспертизы. Правоохранительные органы обнаружили множество коррупционных нарушений.

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