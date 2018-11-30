Военные вертолеты снова кружат над Москвой

Из-за учений ФСО закрыт Кремль и некоторые участки Красной площади

Над Москвой снова замечены военные вертолёты. Федеральная служба охраны проводит в Кремле масштабные учения.

Во время манёвров сотрудники ФСО отрабатывают реакцию на угрозы различного характера, а также способы доставки к месту ЧП бойцов антитеррористических подразделений, в том числе с помощью авиатехники.

Из-за учений Кремль закрыт, как и некоторые участки Красной площади и Александровского сада. Посетители Оружейной палаты и выставки "Алмазный фонд" проходят через пункт пропуска у Боровицкой башни, передает "ТВ Центр".