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Военные вертолеты снова кружат над Москвой

15:16
  • пятница
  • 30 ноября 2018

Из-за учений ФСО закрыт Кремль и некоторые участки Красной площади

Над Москвой снова замечены военные вертолёты. Федеральная служба охраны проводит в Кремле масштабные учения.

Во время манёвров сотрудники ФСО отрабатывают реакцию на угрозы различного характера, а также способы доставки к месту ЧП бойцов антитеррористических подразделений, в том числе с помощью авиатехники.

Из-за учений Кремль закрыт, как и некоторые участки Красной площади и Александровского сада. Посетители Оружейной палаты и выставки "Алмазный фонд" проходят через пункт пропуска у Боровицкой башни, передает "ТВ Центр".

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Вертолет ФСО над Красной площадью
Вертолет ФСО над Красной площадью
Вертолёты ФСО над Кремлём
Вертолёты ФСО над Кремлём
Вертолёты над Москвой
Вертолёты над Москвой
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