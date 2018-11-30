Порошенко выпросил у ЕС 500 млн евро

Договоренность об этом была достигнута в начале ноября

Украина все же получит полмиллиарда евро финансовой помощи от Евросоюза. Это решение утвердила Европейская комиссия (ЕК) в рамках новой программы макрофинансовой помощи.

Петр Порошенко тут же прокомментировал эту новость в своем Facebook. Он выразил "искреннюю благодарность" Брюсселю, отметив, что это "очень важный сигнал неизменной поддержки Евросоюза в условиях последних вызовов со стороны российского агрессора".

По данным украинского издания "Лига.Финансы", выделенные 500 миллионов евро должны быть перечислены в бюджет Украины в середине декабря. При этом для получения средств Киев должен выполнить ряд требований ЕС – реформы в экономике, энергетике и налоговой системе.

Одно из самых неприятных требований ЕС касалось повышения цены на газ на 23 процента. Из-за этого в регионах наблюдались перебои с отоплением. Критическая ситуация сложилась в Смеле, Шепетовке, Кривом Роге, Кроповницком и других городах и поселках (подробнее об этом – в репортаже "ТВ Центра").