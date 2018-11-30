Украинцы попросили у американцев "нормального" президента

Мариуполь постоянно живет под угрозой вторжения России, но не винит в такой ситуации Москву

Корреспондент американского телеканала CNN Ник Пейтон Уолш приехал в город Мариуполь, который располагается в Донецкой области Украины с намерением снять репортаж о местных жителях и об их отрицательном отношении к России. Однако, к удивлению журналиста, многие мариупольцы поносят последними словами вовсе не Кремль.

Работники мариупольского порта считают виновным в сложившейся ситуации исключительно президента Украины Петра Порошенко. При этом, имя российского лидера Владимира Путина вызвало у них улыбку.

"А как вы думаете, если бы у нас был нормальный президент, женщина бы на такой работе работала?", - рассказала американскому корреспонденту одна из жительниц города.

Некоторые мариупольцы утверждают, что у них есть родственники в России. И отмечают, что не понимают конфликта между Москвой и Киевом.

"У меня есть много знакомых русских, с которыми мы прекрасно общаемся, которые переживают за нас точно так же, как мы за них. Нам надо другого, хорошего президента!", - подчеркнула еще одна жительница Мариуполя в интервью CNN. За кадром она добавила, что это должен быть "не Порошенко".

Кроме того, мариупольцы не понимают, почему Порошенко поддерживает президент США Дональд Трамп.

В этот город Уолш приехал на фоне произошедшего в Керченском проливе инцидента. 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили границу России. Они опасно маневрировали в районе Керченской переправы, не подчинялись законным требованиям российских властей, а в один момент расчехлили артиллерийские установки и направили их на российские судна. В итоге нарушители были задержаны. Суд в Крыму арестовал всех 24 задержанных моряков на два месяца.

Мариуполь являлся одним из важнейших центров металлургии и машиностроения Украины. Также в городе есть крупный морской порт. Однако из-за конфликта в Донбассе промышленность встала.