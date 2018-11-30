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Лидеров G20 встретили мертвецы

16:17
  • пятница
  • 30 ноября 2018

В Буэнос-Айресе проходят акции протеста против саммита "большой двадцатки"

В Буэнос-Айрес съехались лидеры стран G20. На улицы аргентинской столицы вышли тысячи жителей, недовольных проведением саммита. 

Самой примечательной акцией протеста стал парад зомби, передает TVC.RU. Десятки разукрашенных аргентинцев прошли по площади с вытянутыми руками, падали на землю и бились в конвульсиях.

Протесты являются неотъемлемой частью любого саммита G20. Как правило, манифестации проходят вдали от мест встреч лидеров "двадцатки".

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