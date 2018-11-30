Лидеров G20 встретили мертвецы

В Буэнос-Айресе проходят акции протеста против саммита "большой двадцатки"
В Буэнос-Айрес съехались лидеры стран G20. На улицы аргентинской столицы вышли тысячи жителей, недовольных проведением саммита.
Самой примечательной акцией протеста стал парад зомби, передает TVC.RU. Десятки разукрашенных аргентинцев прошли по площади с вытянутыми руками, падали на землю и бились в конвульсиях.
Протесты являются неотъемлемой частью любого саммита G20. Как правило, манифестации проходят вдали от мест встреч лидеров "двадцатки".
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