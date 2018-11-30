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В России запустят проект по борьбе с бедностью

15:39
  • пятница
  • 30 ноября 2018

Под эксперимент попадут не все регионы страны

В 2019 году в России запустят эксперимент по снижению уровня бедности, об этом сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

В рамках проекта Минтруд планирует выработать методы адресной поддержки семей, чей доход ниже прожиточного минимума, а затем подготовить для них план выхода из малообеспеченности.

Пилотные проекты будут запущены в восьми регионах страны: в Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях. По всей России пакет мер распространится с 2021 года, пишет РБК.  

Цель проекта - снижение уровня бедности в стране в два раза.

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