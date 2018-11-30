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Камбербэтч рассказал, как реагировать на бесполезные новогодние подарки

16:03
  • пятница
  • 30 ноября 2018

Немного актерского мастерства от звезды "Шерлока"

Скоро Рождество и Новый год. Британский актер Бенедикт Камбербэтч показал, как надо реагировать на бесполезные подарки. Звезда "Шерлока" рассказал, что каждый сталкивался с ситуацией, когда получал никому не нужные подарки, но при этом старался не выдать своего разочарования.

На видео Камбербэтч развернул книгу "рецепты блюд для одного в микроволновке", носки, энциклопедию по Exel, свечу, чайник с чашкой и "очень яркую" футболку,

"О, у меня всегда нехватка носков! Мой любимый цвет. Я как раз износил ту пару, которую ты подарил мне два года назад. Ты моя гардеробная фея!", - прокомментировал актер.

Тем не менее Камбербэтч отметил, что на поиск подарков родные и друзья тратят деньги и время. Если же человек в последний момент вспомнил о подарке – это тоже мысль о вас, говорит Камбербэтч. Актер отметил, что плохой подарок никому вреда не сделает, а вот негативная реакция может испортить отношения.

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Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
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