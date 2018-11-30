"Дома могут сидеть": Россияне ответили на запрет Порошенко

Украина приняла очередное решение, которое выйдет ей же боком

Решение президента Украины Петра Порошенко запретить въезд в страну российским мужчинам старше 16 и младше 60 лет вызвало широкий резонанс в России. При этом, мнения о том, нужно ли отвечать Киеву на эти действия разделились.

В частности, ситуацию в ходе брифинга прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Украина зашла слишком далеко в своих провокациях.

"Мне кажется, сейчас настал момент ответственного подхода и настоящей помощи Украине, потому что она зашла под руководством своего — даже не знаю, как назвать, давайте назовем — все-таки президента слишком далеко в провокативных действиях", — сказала она.

По ее словам, страны, которые воодушевляют Киев к проводимой политике на протяжении многих лет, должны поставить на место власти Украины, передает РИА Новости.

Как отметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, зеркальные меры России в ответ на это решение Киева не нужны, так как не имеют смысла.

"Убежден, что ответные меры в том же духе принимать не нужно — мы с Украиной не воюем", — подчеркнул сенатор.

Как отметил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян в беседе с TVC.Ru, Порошенко должен получить ответ на свои действия.

"На мой взгляд ответить на этот запрет Порошенко обязательно нужно. Но ответ должен быть асимметричным. Запретить следует въезд в нашу страну только тем украинцам, которые регулярно выступают против России посредством ТВ и соцсетей, но при этом часто здесь бывают и даже зарабатывают. Хотелось бы, чтобы закрыли въезд также тем украинским клоунам, которые на наших телешоу против России выступают. А вот в отношении украинцев, которые всем сердцем любят Россию нужно включить режим наибольшего благоприятствования. Пусть приезжают, пусть путешествуют, пусть зарабатывают, пусть получают российские паспорта, а злобные товарищи пусть сидят дома", - подчеркнул общественный деятель.

Еще один российский сенатор, глава временной комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает, что решение о запрете на въезд - часть политики Порошенко по нагнетанию антироссийской истерии перед выборами.

Запрет на въезд на Украину мужчин из России - часть политики Порошенко по нагнетанию антироссийской истерии перед выборами. Только что Меркель призвала его к «умному подходу» к отношениям с Россией. Этот шаг выглядит неумно. Но ничего умнее в Киеве, видимо, придумать не смогли. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 ноября 2018 г.

Между тем, зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин отметил, что ограничение на въезд россиян мужского пола на территорию Украины негласно начал действовать не 30 ноября.

"Этот запрет введён уже с 2014 года. Он блефует и думает, что кто-то забыл и миру надо явить новую страшную блокаду России со стороны Украины… Но оно было негласное. Все прекрасно знали, что мужчины этого возраста на Украину не въедут", — подчеркнул Шерин.

При этом парламентарий допустил, что у Порошенко хватит ума объявить и блокаду Крыма, для чего он перекроет дорогу, отключит электричество и воду.

Еще один депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что президент Украины и правящая команда находятся "в полном помрачении сознания.

"Есть в судебной психиатрии такое понятие, как аффект. То есть изменённое состояние сознания. Глядя на действия пана Порошенко и действующей украинской власти, сомнений в полном помрачении их сознания уже не возникает. Они живут по принципу "ни дня без публичного решения во вред России", — отметила она.

По ее словам, нынешние киевские власти действуют без элементарного расчета и не осознают, к каким последствиям для самой Украины это может привести. Однако Москва на этом фоне продолжает "с поистине ангельским смирением взирать на судороги и конвульсии процветающей на Украине русофобии", добавила парламентарий.

Член президентского Совета по правам человека Александр Брод считает, что введение Украиной ограничений на въезд россиян грубо нарушает международное право.

"Россия должна обратить внимание таких структур, как ООН, Совета Европы, ОБСЕ, на это грубое нарушение", — сказал он.

Реакция на решение властей Украины последовала и из мира шоу-бизнеса. Очередной стих появился в Instagram лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова.

В новом произведении певец пообещал приехать в Киев, когда ему будет за 60. Также он подчеркнул, что "будем слушать как прежде друг друга, Веру Брежневу и [Светлану] Лободу".

Ранее Украина закрыла въезд в страну мужчинам с российским гражданством. На границе уже ввели усиленные меры контроля. В свою очередь сам Порошенко отметил, что необходимо ужесточить правила регистрации уже въехавших на территорию Украины россиян. Однако существует ряд исключений, когда граждане России смогут посетить Украину. К примеру, в случае смерти близких родственников, разрешается приехать на похороны.

Как передает "Интерфакс", Украина пошла на такой шаг, чтобы помешать формированию в стране "отрядов частных армий" и проведению операций, которые могут быть направлены против украинского государства.