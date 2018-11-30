Куда сходить на выходных в Москве

Чтобы провести выходные весело и с пользой, TVC.Ru предлагает подборку интересных культурных и спортивных мероприятий

Музеи

В столице огромное количество интересных музеев, но не все они широко известны. Взять, к примеру, "Экспериментаниум" – музей экспериментальной науки. Здесь можно все трогать руками, проводить опыты, познавать науку. Экспонаты приводятся в действие магнитами и рычагами. Не только дети, но и взрослые придут в восторг!

Кто-нибудь ездил на настоящем паровозе? Если нет, 2 декабря в Москве можно совершить путешествие по страницам истории паровозостроения, получить представление об устройстве паровых локомотивов и инфраструктуре веерного депо, а также прокатиться на настоящем ретропоезде. О начале движения сообщит звонкий гудок паровоза. Только не проспите – сбор группы в 9 утра на Рижском вокзале.

Катки

Пожалуй, это одно из самых любимых зимних развлечений москвичей. В четверг ледяная площадка открылась на Красной площади, а в пятницу вечером на ВДНХ гости увидят огромный "Город Зимы". Там будут и катки, и снежные трассы, и масса других развлечений.

Кино

Поход в кинотеатр в уикэнд остается одним из самых востребованных развлечений. Громкая новинка этой недели – "Робин Гуд: Начало", предыстория благородного разбойника из Шервудского леса. Режиссер ленты - Отто Батхерст, который известен сериалами "Острые козырьки" и "Черное зеркало", так что в драйвовости происходящего сомневаться не приходится. Бюджет ленты – 100 миллионов долларов.

Театр

1 декабря Театр Сатиры покажет "Роковое влечение". Бывших звезд, как известно, не бывает. Голливудская дива Ирма Гарленд в этом твердо уверена. Всеми возможными способами она пытается вернуть молодость и вновь появиться на экране. Она готова за это заплатить, как привыкла платить за все свои прихоти. Пребывая в добровольном заточении, она не догадывается, как изменился мир вокруг.

2 декабря можно сходить в театр имени Моссовета на "Опасные связи". Спектакль по пьесе известного современного английского драматурга Кристофера Хэмптона, созданной по мотивам одноименного бестселлера XVIII века Шодерло де Лакло в переводе с английского Сергея Таска. Этот ставший сенсацией своего времени остросюжетный роман дает остроумную, яркую и откровенную картину жизни французской аристократии, посвящающей большую часть своего времени адюльтеру и интригам.

Концерты

В эти выходные любители джаза могут посетить вечер живого джаза JazzLike. Задача приглашенных артистов — создавать в зале атмосферу американского кафе 20-х годов XX века. Творить ради того, чтобы мелодии проникали в сердца людей и помогали расслабиться в конце рабочей недели.

Порадуются и любители тяжелого рока. В субботу "Кипелов" в одном из столичных клубов отметит свое 15-летие выпуском нового долгожданного альбома.

Спорт

Главное футбольное событие этих выходных – матч между "Локомотивом" и "Спартаком" в рамках чемпионата России. Игра начнется 2 декабря в 19 часов на стадионе "Открытие. Арена".