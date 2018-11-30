Путин уделит Трампу пару минут

Президенты России и США смогут кратко переговорить на саммите G20, как и остальные участники встречи

Владимир Путин и Дональд Трамп пересекутся на саммите G20 "на ногах", как и другие лидеры. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Программа Путина на саммите пока верстается. С кем встретится президент вместо Трампа — пока неизвестно, отметил Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Владимир Путин и Дональд Трамп должны были провести полноценные переговоры на саммите, однако американский президента накануне вечер внезапно отменил уже согласованную встречу. Свое решение он объяснил ситуацией в Керченском проливе, где украинские военные корабли устроили провокацию. В Кремле на жест Трампа отреагировали спокойно, отметив, что у Путина таким образом появилось время для полезных встреч.

У Путина в Буэнос-Айресе будет насыщенная программа. Президент примет участие в трех заседаниях саммита, где будут обсуждаться торговые войны, санкции и реформа ВТО. Кроме того, его ждет целая серия двусторонних встреч.