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Путин уделит Трампу пару минут

16:54
  • пятница
  • 30 ноября 2018

Президенты России и США смогут кратко переговорить на саммите G20, как и остальные участники встречи

Владимир Путин и Дональд Трамп пересекутся на саммите G20 "на ногах", как и другие лидеры. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Трамп устроил истерику на G20

Программа Путина на саммите пока верстается. С кем встретится президент вместо Трампа — пока неизвестно, отметил Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Владимир Путин и Дональд Трамп должны были провести полноценные переговоры на саммите, однако американский президента накануне вечер внезапно отменил уже согласованную встречу. Свое решение он объяснил ситуацией в Керченском проливе, где украинские военные корабли устроили провокацию. В Кремле на жест Трампа отреагировали спокойно, отметив, что у Путина таким образом появилось время для полезных встреч.

У Путина в Буэнос-Айресе будет насыщенная программа. Президент примет участие в трех заседаниях саммита, где будут обсуждаться торговые войны, санкции и реформа ВТО. Кроме того, его ждет целая серия двусторонних встреч.

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