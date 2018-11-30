Почему травят футболиста Глушакова

В бедах "Спартака" винят его игрока и болельщиков

После очередного поражения московского футбольного клуба "Спартак" в текущем сезоне пошли новые разговоры об атмосфере в команде, а главное, вокруг нее. Особенно досталось фанату, который в матче красно-белых с венским "Рапидом" 29 ноября выбежал на поле и попытался разобраться с игроком москвичей Денисом Глушаковым – главным объектом ненависти со стороны большой части поклонников десятикратных чемпионов России.

Перед тем, как это случилось, "красно-белые" вели со счетом 1:0. Игра у них не клеилась, но свои ворота они пока сохраняли в неприкосновенности. А вот после этого инцидента пропустили два гола и уступили в важнейшем в плане борьбы за попадание в весеннюю стадию еврокубков матче.

Имя выбежавшего на поле фаната – Мирослав Голунов, сообщает РИА Новости. Он заявил, что не хотел причинять физического вреда футболисту. При этом, к Глушакову его не пустили партнеры Дениса по команде. После матча полузащитник "Спартака" покинул поле с улыбкой на лице, несмотря на этот инцидент и на поражение.

Текущий год, вероятно, стал самым тяжелым в карьере и жизни футболиста "Спартака". Бывший главный тренер команды Массимо Каррера постепенно перестал полагаться на полузащитника, который долгое время был капитаном москвичей. Наставник сборной России Станислав Черчесов решил не брать его на чемпионат мира. После этого Каррера и вовсе сослал Глушакова в дубль вместе с защитником Андреем Ещенко. Официальной причиной оказался "лайк", поставленный в Instagram актера Дмитрия Назарова, написавшего язвительный стих о неудачах итальянского специалиста.

Многие вспомнят и о судебной тяжбе Глушакова с его женой Дарьей. В частности, в октябре счета футболиста были арестованы из-за бракоразводного процесса. А еще по Сети гуляет видео, где супруга Дениса застала его в бане с девушкой, которую позже назвали его "подругой детства". Правда, если верить СМИ, супруги решил разводиться уже задолго до этого момента.

А тут в дело вмешались еще и фанаты. Сначала они поддержали Карреру, сославшего Глушакова и Ещенко в дубль. Они настаивали на том, что тренер, впервые за 16 лет сделавший "Спартак" чемпионом России, имеет полный карт-бланш на подобные решения. Говоря о самом Денисе, болельщики утверждали, что как футболист, "он закончился". В частности, Глушакову припомнили судьбоносные промахи в матче 1/2 финала Кубка России с "Тосно" в сезоне 2017/18. Это стоило "Спартаку" места в финале турнира.

Однако "Спартак" в сентябре и октябре потерпел три подряд домашних поражения в РПЛ – от грозненского "Ахмата", "Ростова" и тульского "Арсенала". Эти команды не являются грандами даже в России. В итоге совет директоров клуба объявил об отставке итальянца с поста главного тренера. Временно занявший его место испанец Рауль Рианчо вернул в основной состав Глушакова и Ещенко.

Тем не менее, многие из спартаковских фанатов, полюбившие Карреру, обвинили именно капитана команды в его "сливе". В связи с этим некоторые группировки болельщиков "Спартака", в том числе, "Фратрия", начали проводить акции против полузащитника. Они требовали попросту выбросить его из команды, после чего, якобы атмосфера в стане красно-белых наладится.

Тем не менее, причина в происходящем может быть конспирологическая. Под позицию Дениса якобы готовят другого игрока. Однако пока на это место из известных футболистов подходит только Роман Еременко, у которого за спиной отсутствие игровой практики в течение двух лет из-за "кокаинового скандала".

Некоторые эксперты отмечали, что игра "Спартака" должна наладиться после назначения на пост главного тренера Олега Кононова, который любит играть в атаку. И правда, первый же матч красно-белые при нем выиграли. Это была встреча с самарскими "Крыльями Советов", которая завершилась победой красно-белых со счетом 3:1 в Москве. Но вот второй матч, и сразу проигрыш.

При Кононове Глушаков продолжает выходить на поле с капитанской повязкой. Но это не помешало тому, что произошло 29 ноября. Многие специалисты и болельщики "Спартака", не желающие раскола команды, считают, что ситуацию может спасти сам Каррера, если выступит с заявлением и попросит прекратить травлю футболиста, с которым у него, вероятно, произошел конфликт. Ради будущего команды, в которой он впервые исполнил роль главного тренера.

А пока ситуация может и вовсе выйти из-под контроля. Очень взрывоопасным может стать предстоящее 2 декабря дерби – матч между "Спартаком" и московским "Локомотивом" на стадионе "красно-белых". Именно из стана "железнодорожников" Глушаков когда-то перешел в состав десятикратных чемпионов России.