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Путин предупредил о новых кровавых злодеяниях террористов

17:16
  • пятница
  • 30 ноября 2018

Двойные стандарты и заигрывания с боевиками в Сирии развязывают им руки, считает президент

Заигрывания с террористами в геополитических целях приведут к новым кровавым злодеяниям, предупредил Владимир Путин лидеров стран G20. По его словам, в отношении боевиков недопустимы двойные стандарты и заигрывания.
В Сирии от гнета террористов спасли 30 тысяч человек

В качестве примера президент привел химическую атаку в Алеппо. Тогда в результате применения боевиками химоружия пострадали десятки сирийцев, в том числе дети. Случившееся Путин назвал вопиющим нарушением режима прекращения огня. Подобные вылазки террористов не должны оставаться без ответа, поскольку они будут их повторять.

Затронул Владимир Путин и тему односторонних санкций, пишет ТАСС. Такая практика, уверен президент, порочна и "разрывает ткань" мировой экономики.

Вечером 24 ноября боевики обстреляли жилые районы Алеппо снарядами с отравляющими веществами, предположительно хлором. После атаки в больницы города попали более 100 мирных жителей.

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