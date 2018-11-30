Украинские пограничники устроят россиянам "усиленное интервью" на въезде

Украинские власти разъяснили ограничения на въезд для россиян

Государственная пограничная служба Украины вводит обязательное индивидуальное собеседование для въезжающих в страну иностранных граждан, в том числе россиян. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко.

"Во время пересечения границы иностранцами, в частности, гражданами России, пограничники проводят усиленное интервьюирование", - отметил он, добавив, что пограничники будут тщательно проверять предыдущие поездки иностранцев на Украину.

Демченко пояснил, что власти страны пошли на такую меру, чтобы уменьшить риск проникновения на территорию Украины тех, кто может способствовать дестабилизации. "В каждом отдельном случае может приниматься отдельно исключительное решение", - рассказал он в интервью каналу "112. Украина".

Ранее Украина закрыла въезд в страну мужчинам старше 16 и младше 60 лет с российским гражданством. Это решение вызвало широкий резонанс в нашей стране. С реакцией можно ознакомиться в расширенной статье на сайте TVC.Ru.