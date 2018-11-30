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Трамп после публичной истерики заставил лидеров G20 ждать

18:00
  • пятница
  • 30 ноября 2018

В Буэнос-Айресе не может начаться встреча лидеров стран-участниц "Большой двадцатки" из-за опоздания американского президента

Дональд Трамп вновь удивил участников саммита G20. Из-за американского президента в Буэнос-Айресе не может начаться встреча лидером "Большой двадцатки".

Перед началом встречи глав государств приветствовал президент Аргентины Маурисио Макри, передает РИА Новости. Он терпеливо сфотографировался с каждым, а затем остался ждать Трампа. Постояв немного, он развернулся и вошел в здание. При этом перед парадным подъездом ждать американского лидера остались организаторы саммита и фотографы.

Приехав последним, Трамп неспешно вышел из машины и вальяжной походкой пошел в зал.

Ранее Дональд Трамп во время встречи с Маурисио Макри разнервничался из-за плохого качества перевода. Не сумев разобрать речь переводчика, он вынул наушник и бросил его на пол.

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