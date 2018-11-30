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Украинские моряки довольны камерами в "Лефортово" без излишеств

18:24
  • пятница
  • 30 ноября 2018

Арестованных украинских моряков доставили в СИЗО "Лефортово" в камеры без телевизоров, они всем довольны

Арестованные в Симферополе украинские моряки, участвовавшие в провокации в Керченском проливе, находятся под стражей в московском следственном изоляторе "Лефортово". Об этом рассказали в ОНК Москвы.

Из-за карантина их разметили в разных одиночных камерах. В этих комнатах нет телевизоров и холодильников, отмечает ТАСС. В обычные камеры их должны перевести примерно через десять суток.  Кроме того, моряков переодели в робы, потому что военная форма, в которой они находились, запрещена инструкциями.

По словам правозащитников, украинцы не имеют жалоб на условия содержания.

25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских судна за незаконное пересечение границы. Всех моряков с тех судов арестовал суд в Симферополе.

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