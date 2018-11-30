УПЦ сравнила Порошенко с римским императором-гонителем христиан

Против президента Украины призвали возбудить уголовное дело

Глава пресс-службы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Василий Анисимов заявил, что против президента Украины Петра Порошенко необходимо возбудить уголовное дело по подозрению в разжигании межрелигиозной розни.

"Когда кагарлыцкий прокурор против него заведет уголовное дело по разжиганию межрелигиозной розни? Потому что президент наговорил там такое перед телекамерами. Оклеветал, что мы каждое утро начинаем, молимся за Путина, за агрессора, за вооруженные силы", - отметил Анисимов.

По его словам, это является науськиванием на православную церковь и разжиганием межрелигиозной розни. Глава пресс-службы УПЦ добавил, что состав преступления налицо, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что "Порошенко лавры Нерона не дают покоя – какие-то гонения, притеснения (церкви)".

Ранее СБУ заявила об обысках по месту жительства настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Дело о разжигании межконфессиональной вражды было возбуждено прокурором Кагарлыцкого района Киевской области.

По словам советника министра МВД Украины Зоряна Шкиряка, в качестве вины предстоятелю Киево-Печерской лавры можно инкриминировать то, что он якобы "ненавидит все украинское". Также он назвал УПЦ "сегментом деструктивной деятельности РПЦ".

Русская православная церковь (РПЦ) расценила этот обыск у митрополита как принуждение к участию в "объединительном" соборе.

Нерон Клавдий Цезарь Август Германик был римским императором c 54 года по 68 год нашей эры. Он считался первым в истории государственным организатором гонений на христиан. Также, согласно христианскому преданию, он организовал казни апостолов Петра и Павла.