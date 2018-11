Путин оставил Трампа без рукопожатия

Дональд Трамп и Владимир Путин не поздоровались друг с другом на фотосессии лидеров "Большой двадцатки", который проходит в аргентинском Буэнос-Айресе. Российский лидер поднялся на подиум до президента США. Трамп после выхода просто прошел мимо.

После этого лидеры отправились в зал, где проходит пленарное заседание. При этом Трамп шел позади Путина, они никак не контактировали. Видеозапись фотографирования доступна в Twitter.

#G20 leaders including @realDonaldTrump and @JustinTrudeau pose for traditional "class photo" group shot



MORE:https://t.co/uK9I6su7ro pic.twitter.com/EXsqdD5kYT