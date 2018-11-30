Путин оставил Трампа без рукопожатия

Президенты России и США не поздоровались перед началом саммита G20 в Буэнос-Айресе

Дональд Трамп и Владимир Путин не поздоровались друг с другом на фотосессии лидеров "Большой двадцатки", который проходит в аргентинском Буэнос-Айресе. Российский лидер поднялся на подиум до президента США. Трамп после выхода просто прошел мимо.

После этого лидеры отправились в зал, где проходит пленарное заседание. При этом Трамп шел позади Путина, они никак не контактировали. Видеозапись фотографирования доступна в Twitter.

Между тем, стало известно, что перед заседанием G20 Путин кратко пообщался в итальянским премьером Джузеппе Конте. Уже в зале заседаний российский лидер тепло поприветствовал наследного принца Саудовской Аравии.

Ранее в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Трамп пересекутся на саммите "Двадцатки" "на ногах", как и другие главы государств. У Путина в Буэнос-Айресе будет насыщенная программа. Президента России ожидает серия двусторонних встреч.

Как писал TVC.Ru, накануне Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что не планирует встречаться с Владимиром Путиным из-за инцидента в Керченском проливе.