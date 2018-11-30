Путин не поздоровался с Трампом, но тепло приветствовал саудовского принца

Дональд Трамп и Владимир Путин не поздоровались друг с другом на фотосессии лидеров "Большой двадцатки"

Внимание без преувеличения всей планеты приковано к аргентинской столице. В пятницу в Буэнос-Айресе стартовало одно из самых знаковых мировых событий - саммит "Большой двадцатки". Ключевые темы мероприятия - глобальная экономика и безопасность. Программа очень насыщенная. Помимо пленарных дискуссий, здесь будут и кулуарные беседы, и двусторонние переговоры. Так, Владимир Путин уже кратко пообщался с некоторыми лидерами государств.

Буэнос-Айрес встретил лидеров "двадцатки" ярким солнцем. Завтра в Южном полушарии начинается лето. А вот над главной площадкой саммита - центром "Коста Сальгьеро", как пишут журналисты, тучи лишь сгущаются. "Двадцатка" приступила к работе, и этот саммит рискует стать самым сложным за всю историю, передает "ТВ Центр".

Слишком уж много разногласий и противоречий. Торговые войны, протекционизм, санкции - все это лидеры обсудят без прессы. На камеру же протокольные рукопожатия и, конечно, общая фотография. Тут журналисты подмечают каждую деталь. Путина и Трампа организаторы расставили по разным сторонам в первом ряду. Во время, когда Трамп проходил мимо Путина, режиссёр трансляции сменил план и все, конечно, ждали увидеть, пожали они друг другу руки или нет, но это пока так и осталось загадкой.

Президент США, напомним, отменил запланированную встречу, но в Белом доме заявили, что так называемая встреча "на ногах" тоже не планируется. За столом переговоров наш президент рядом с наследным принцем Саудовской Аравии, они тепло поприветствовали друг друга. Беседа глав стран - участниц G20 началась почти с часовым опозданием. Все потому, что ждали президента Трампа. А вот Владимир Путин, Си Цзиньпин, Нарендра Моди, Мишель Темер и президент ЮАР Рамафоса по ковровой дорожке шли друг за другом. Уже традиционную встречу глав БРИКС провели на полях саммита. Лидеры, выражаясь языком дипломатов, сверили часы. Многие отметили крепкое рукопожатие как - верный знак того, что БРИКС в рамках "двадцатки" будет отстаивать общие цели. Какие именно, пояснил российский президент.

"Нельзя не видеть, что недобросовестная конкуренция все чаще подменяет собой честный и равноправный межгосударственный диалог. Распространяется порочная практика использования незаконных односторонних санкций, протекционистских мер в обход устава ООН, правил ВТО и других норм международного права. Все это оказывает крайне негативный эффект на атмосферу сотрудничества на международной арене", - заявил Путин.

Безусловно, речь зашла и о ключевых внешнеполитических темах. Здесь позиции стран БРИКС также схожи. Иранскую ядерную сделку нужно сохранить. На Корейском полуострове важны гарантии, а в Сирии исключительно политические методы. Россия настаивает на скорейшем созыве конституционной комиссии в Женеве, других членов БРИКС призывает присоединиться к гуманитарным программам. Осудил Владимир Путин и недавнюю атаку боевиков в сирийском Алеппо с использованием химического оружия.

В отношении террористических группировок недопустимы двойные стандарты или какие бы то ни было компромиссы. И, тем более, их авантюрное использование в геополитических целях. Поскольку любые заигрывания с террористами играют им на руку и побуждают совершать новые кровавые злодеяния", - указал Путин.

Неясность – пожалуй, один из главных принципов всей "двадцатки". Американский президент ведёт себя непредсказуемо, а иногда откровенно по хамски. Во время двусторонней встречи с хозяином форума Трампу не понравился синхронный перевод.

Очередной конфуз случился и с французским лидером. Из-за административных накладок вице-президент Аргентины не успела к трапу французского борта. Макрон с супругой вышел, не увидел официальных лиц. Пожал руку работнику аэропорта в желтом жилете и сел в машину. Примечательно, что во Франции сейчас как раз проходят массовые акции протеста движения "Желтых жилетов" и этот факт пользователи соцсетей никак не смогли проигнорировать.

С Эммануэлем Макроном, кстати, Владимир Путин проведёт в пятницу двусторонние переговоры. Также наш президент встретится с Си Цзиньпином и Нарендрой Моди. Ну, а вечером в знаменитом театре "Колон" пройдёт торжественный приём, где делегаты смогут пообщаться в неформальной обстановке.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".