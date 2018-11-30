Маткапитал разрешат тратить на строительство домов в СНТ

Дмитрий Медведев и Сергей Собянин поддержали использование маткапитала для строительства жилья на землях садовых товариществ

Почти восемь миллионов человек обратились в общественные приемные "Единой России" за 10 лет их работы. Об этом сообщил Дмитрий Медведев. Председатель партии провел в пятницу встречу с гражданами. На вопросы москвичей ответил и член бюро высшего совета "Единой России" мэр столицы Сергей Собянин. Главной темой стала социальная сфера. В частности, обсуждали вопросы здравоохранения, поддержку семей с детьми и проблему аварийного жилья.

Это, скорее, доверительный разговор по делу. Который заканчивается не пустыми обещаниями, а вполне конкретным результатом. В общественные приемные партии "Единая Россия" приходят люди. В пятницу, как и 10 лет назад, когда только открыли двери. Выслушать, помочь, разъяснить права - такая беседа обоюдно нужная и полезная. Сегодня в рамках единого дня приема граждан пообщаться с населением пришли мэр Москвы член Бюро Высшего совета "Единой России" Сергей Собянин и губернатор Московской области, член Бюро Высшего совета "Единой России" Андрей Воробьев. Возглавил встречу председатель партии, премьер-министр страны.

"В результате вашего общения, моего общения, общения моих коллег, мы, по сути, вырабатываем новые законодательные инициативы. Очень часто вполне конкретная тема, с которой пришел человек, создает повод для того, чтобы совершенствовать тот или иной закон, изменить закон, изменить правила", - отметил Медведев.

Ситуация Светланы Палкиной как раз одна из таких. Семья, в которой подрастает четверо детей, хочет построить дом на участке в садовом товариществе. И использовать в строительстве средства материнского капитала. Но сейчас это противоречит закону.

"Живем мы в трехкомнатной квартире. Но квартира маленькая и, конечно, нам хотелось бы улучшить наши жилищные условия. И вот строительство дома - это было бы таким наилучшим вариантом решения нашей жилищной проблемы", - рассказала женщина.

"Нужно будет здесь поменять законодательство, поменять правила. Выработаем модель, которая позволит и вам, и другим людям, у которых подобная идея есть, решить свою жилищную проблему, используя материнский капитал", - сообщил Медведев.

Для москвичей, которые по полгода проводят на дачных участках, подмосковные домики - давно второй дом. Столица над новым законом уже работает. Слово взял мэр Москвы.

"Закон о СНТ сейчас изменяется, и статус садовых участков он меняется. Он разбивается, насколько я помню, по ФЗ, новый, который сейчас вступает в силу, на жилые участки и чисто садовые. Поэтому, мне кажется, что, вполне возможно, материнский капитал уже по закону можно будет использовать на участках СНТ, на которых строятся такого рода дома. Если требуется, давайте подработаем совместно", - указал Собянин.

Пока предложили расширить действие программы с использованием материнского капитала. Пенсионерка из подмосковного Ногинска Наталья Державина обратилась по поводу переселения из ветхого и аварийного жилья. "Обращаюсь к вам с такой просьбой, чтобы включить дом в адресную программу по переселению из аварийного и ветхого жилья", - сказала она.

Помимо совершенствования законодательства, нужно ввести и правила, по которым осуществлять переселение. Москва поделилась своими наработками.

"В Москве проблемы решаются несколько иначе. По ветхому жилью мы закончили снос. У нас большая программа по реновации. Но, тем не менее, периодически каждый год все равно та или иная часть жилья становится ветхой, и требуется совершенствование законодательства. Чтобы мы могли эффективно решать эти проблемы", - пояснил Собянин.

Центральный федеральный округ, юг страны, Забайкалье. География и тема сообщений - самая разная: это и здравоохранение, и "Дальневосточный гектар". За 10 лет в общественные приемные партии "Единая Россия" обратились более 7 млн человек. Наиболее важные и существенные вопросы от жителей страны учтут в решениях съезда партии.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".