Паника и ужас: Меркель с трудом добралась до саммита G20

Канцлеру Германии пришлось добираться в Буэнос-Айрес обычным регулярным рейсом после того, как ее самолет неожиданно сломался в небе над Голландией

Саммит в Буэнос-Айресе может войти в историю, как один из самых обильных на разные накладки. Но винить во всём организаторов не стоит, есть и независящие от них причины. В первый же день в Буэнос-Айресе произошло небольшое землетрясение. Не виноваты аргентинцы и в том, что канцлер Германии Ангела Меркель, наверное, впервые в жизни, опаздывает на саммит такого уровня на целый день.

На видео из аэропорта Кёльна видно, как Ангела Меркель спускается по трапу. Она явно недовольна и немного испугана. Каких-то полтора часа до этого канцлер благополучно вылетела из Берлина в Буэнос-Айрес. Перелёт дальний. Наверное, она планировала подготовиться к переговорам и успеть немного отдохнуть, как вдруг где-то над Голландией Меркель сообщили: нет связи с землёй, сломана важная деталь. Борт тут же развернули и взяли курс на ближайший аэропорт.

"Этот распределительный блок находится очень глубоко, его нельзя тут же извлечь и заменить. Такая поломка даже не позволила бы нам сбросить топливо и нам либо пришлось очень долго находиться в воздухе, чтобы его выработать, либо срочно садиться", - рассказал командир самолета Гидо Генрих.

Члены экипажа потом рассказали журналистам: канцлера охватила паника, передает "ТВ Центра". Меркель сначала думала, что что-то произошло на земле и связь потеряна по этой причине. Возможно, провокация или ещё чего похуже. Но потом пилоты смогли связаться с аэропортом Кёльна по спутниковому телефону и запросить посадку. Однако и там их ждали трудности. В аэропорту ведутся строительные работы, свободна была только короткая полоса. Для дальнемагистральных лайнеров она не предназначена. Пришлось очень резко тормозить.

"Внезапно мы поняли, что один из тормозов при посадке сильно перегрелся и, согласно технике безопасности, сначала нам пришлось их охладить, а лишь потом выпускать из самолёта пассажиров", - говорит Генрих.

В аэропорту лайнер ждали пожарные. Все боялись, что из-за перегрева могли загореться топливные баки. Пассажиры провели на борту ещё полтора часа, пока тормоз охлаждали. Потом все разъехались по отелям, а министр обороны Германии лично стала искать запасной самолёт, чтобы канцлер улетела в Аргентину. Но вот проблема: Меркель в официальных поездках сопровождают члены делегации и журналисты. Правительственный борт оборудован по высшему классу. Там есть комната для переговоров, ванная и спальное место. А таких VIP-самолётов в распоряжении немецких властей дефицит — экономят. Недавно для канцлера и президента Германии, правда, купили запасной борт. Ему всего-то 18 лет. Но этот самолёт стоит в Берлине, а Меркель была в Кёльне. И ей пришлось отправиться в Мадрид бортом бундесвера, чтобы оттуда обычным регулярным рейсом испанских авиалиний вылететь в Буэнос-Айрес. Впрочем, канцлер не стала раздувать скандал.

"Я могу сказать после всего случившегося, что я серьёзно волновалась. К счастью, на борту был великолепный экипаж и самый опытный капитан нашей авиации", - поделилась впечатлениями Меркель.

Из-за случившегося канцлер перенесла встречи с главами США и Китая. Но во всей этой истории есть человек, который пострадал даже больше Ангелы Меркель. Её муж Йоахим Зауер так и не полетел в Аргентину. Пока решали вопрос с самолётом, все встречи, в которых он по протоколу должен был принять участие, уже прошли.

Евгения Карих, Саркис Саркисян, "ТВ Центр".