Пьяная украинка проверила работу московской полиции

Инцидент произошел на улице Бобруйская

В Москве полиция проводит проверку по факту поступления ложного доноса. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошел 29 ноября в столичном районе Кунцево. В службу "02" от неизвестной женщины поступила информация о том, что на улице Бобруйская мужчину ударили ножом в спину. Преступление якобы совершила неизвестная гражданка, которая сразу же убежала с места происшествия.

Прибывшие на место "инцидента" сотрудники полиции выяснили, что звонок совершила 40-летняя уроженка Украины, пребывавшая в нетрезвом состоянии, сообщает Агентство "Москва". По ее словам, она просто захотела проверить, как работают сотрудники МВД.