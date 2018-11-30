Соперникам Порошенко грозит смертельная опасность

​Гордон советует кандидатам на пост президента усилить охрану

Украинский журналист Дмитрий Гордон отреагировал на инцидент, который произошел с кандидатом в президенты страны Анатолием Гриценко. На него 28 ноября в Одессе напала группа неизвестных.

"Скоро на Украине президентские выборы и на сегодняшний день у нас есть три потенциальных кандидата на второй тур – это Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко и Владимир Зеленский", - напомнил Гордон.

По его словам, "сейчас, когда время очень нестабильное им нужно серьезно подумать о собственной охране". Журналист напомнил, что многие бойцы так называемой антитеррористической операции (АТО) возвращаются из Донбасса с оружием. При этом, правоохранительная система на Украине "очень слабо работает, и никто ни за что не отвечает", подчеркнул Гордон.

Также он напомнил о словах украинского поэта Юрия Рыбчинского, которого журналист назвал "еще и пророком".

"Он сказал: "Тимошенко могут убить и приписать это команде Порошенко. А может, наоборот, будет покушение на президента", - процитировал поэта Гордон.

Ситуацию для TVC.Ru прокомментировал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян.

"Абсолютно не согласен с позицией Дмитрия Гордона в отношении Крыма. Но я россиянин, а он украинец, здесь все логично, каждый из нас отстаивает собственную правду. Но не могу не отдать ему должное. Этот журналист один из немногих сегодня на Украине, кто не утратил ясность мысли и здравости рассуждений в своих публичных выступлениях. Он не боится говорить правду. Наверное, поэтому ему удается сохранить друзей на территории России, с 90% из которых он не совпадает в политических воззрениях. Сам факт того, что он до последних дней дружил с Иосифом Кобзоном говорит о многом. Он очень хорошо информирован и выдает информацию, которая по сути является неудобной для официальных властей Украины. Он дает не искаженный информационный поток из России у себя в издании. Другие украинские СМИ в основном в той или иной мере занимаются обычной пропагандой", - отметил общественный деятель.

По его словам, высказывание украинского журналиста о том, что возможны покушения со стороны бывших бойцов АТО в отношении Тимошенко, Гриценко и Зеленского говорит о том, что Гордон не подвержен идее Порошенко и многих украинских политиков о потенциальной вине Путина во всех бедах Украины.

"Очевидно, что он действительно не хотел бы, чтобы выборы в его стране были сорваны из-за возможного покушения и убийства из стана основных кандидатов. Нет, Дмитрий Гордон разумеется не союзник России, он ее не поддерживает, он патриот Украины, но является примером журналиста, который не теряя патриотических чувств к собственной стране регулярно говорит правду о ее проблемах. Стоит напомнить, что он единственным голосовал против появления в Киеве проспекта Бандеры", - подчеркнул Вадим Манукян.

Напомним, в ходе нападения на лидера партии "Гражданская инициатива" Анатолия Гриценко в Одессе, политика закидали яйцами. А между его соратниками и противниками произошло столкновение.

Сам Гриценко обвинил в произошедшем действующего президента страны Петра Порошенко. Он отметил, что согласно достоверным данным, за провокацией стояла СБУ, которая "нанимала этих парней", сообщает "Росбалт". Гриценко назвал себя угрозой для действующей власти, именно с этим он связал нападение.

Ранее с опасениями Порошенко из-за поражения на предстоящих выборах связали инцидент в Керченском проливе 25 ноября. Тогда российские пограничники были вынуждены применить оружие, чтобы остановить украинские суда, попытавшиеся пройти незамеченными в Азовское море. Российский лидер Владимир Путин отметил, что рейтинг Порошенко "находится где-то на пятой строчке", и у него есть шансы даже не пройти во второй тур.