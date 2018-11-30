Город зимы появился на ВДНХ

В пятницу на ВДНХ открылись сразу два катка — "Цветник" и "Ракета"

На ВДНХ открылся "Город Зимы". На весь предстоящий сезон, до 10 марта, территория выставки превратилась в одну большую площадку для отдыха и активных развлечений.

Здесь начинают работу два катка с искусственным покрытием, передает "ТВ Центр". Один, площадью более четырех тысяч квадратных метров, разместился на центральной аллее между фонтанами "Дружба народов" и "Каменный цветок". Второй - в два раза больше - на площади Промышленности. Посетители ВДНХ теперь могут попробовать свои силы в кёрлинге и юкигассен - японской командной игре в снежки.