Сможет ли Запад избавиться от страха перед русскими

Пока Запад по-прежнему считает, что правила в этом мире пишет он

Миром должны управлять те страны, которые способны это делать. 75 лет назад в Тегеране прошла первая встреча Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. Историки восторженно пишут о том, что тегеранская конференция сыграла исключительную роль в разгроме гитлеровской Германии, отмечают высший пилотаж советской дипломатии и лично Сталина - союзники умолчали о существовавших между ними сепаратных договорённостях и вообще намеревались максимально оттянуть момент открытия второго фронта. Не получилось.

"Мы доказали, что различные идеалы наших государств могут составить единое гармоничное целое, развиваясь вместе ради общего блага нас самих и всего мира". Эти слова 32-ой президент США Франклин Рузвельт произнёс по итогам Тегеранской конференции, на которой Рузвельт, Сталин и Черчилль продемонстрировали главное - умение договариваться, и умение подавлять эгоизм, если он приносит не пользу, а исключительно вред. Впрочем, главным побуждающим мотивом Лондона и Вашингтона, без которого бы не состоялась та историческая встреча, стал страх. Но страх проиграть не Германии, а Советскому Союзу.

После разгрома фашистов в Сталинградской битве и на Курской дуге союзники окончательно убедились, что советские войска могут выиграть войну и самостоятельно, освободив и всю Европу. А это означало бы распространение коммунизма в Старом свете. И вот этого союзники боялись больше всего. Черчилль даже предлагал открыть второй фронт не во Франции, а на Балканах, для того чтобы отрезать советские войска от Центральной Европы. Но идею британского премьер-министра не поддержал американский президент.

Историки до сих пор удивляются тому, что, несмотря на непреодолимые противоречия, основные договоренности "большой тройки" всё же действовали до начала XXI века. Особенно это удивительно и практически невозможно представить в современной ситуации, когда слова западных политиков не имеют никакого веса. Американские и европейские лидеры легко отказываются от любых договорённостей. Так же легко они забыли и уроки Второй мировой войны. Интересно и то, что за 75 лет Западу так и не удалось избавиться от страха перед русскими.

Либеральные ценности сегодня вообще сложны для понимания. Запад прикрывается ими по необходимости, когда нужно оправдываться или доказать свою правоту. Современные либеральные ценности уже даже можно назвать синонимом прямому подчинению.

"Наша стратегия заключается в расширении американского влияния в мире. Мы не будем никому навязывать наш образ жизни, но мы будем защищать наши ценности, не извиняясь за это. Мы будем заключать новые партнёрские отношения с теми, у кого с нами общие цели, общие интересы. Мы не допустим, чтобы не гибкие идеологии стали препятствием миру", - заявил Трамп.

В общем, кто не готов прогнуться под запад, тот и враг. Именно за неподчинение на первые места в чёрный список внесли Россию и Китай, не считающих нужным отказываться от своих ценностей.

"Пока запад по-прежнему считает, что правила в этом мире пишет он – Соединённые Штаты Америки и Европейский союз. Да – считаются с Китаем, да – считаются где-то с Россией, но на эти две державы не смотрят, как на создателей и архитекторов будущего мира", - рассуждает политолог Александр Рар.

И вот эта отчаянная попытка удержать Россию и Китай на втором плане очень напоминает манию величия. И то, что запад реально переоценивает свою важность, доказывают его явные политические провалы. Например, вместо того, чтобы как 1943-м на тегеранской конференции отбросить в сторону амбиции и сплотиться против террористов в Сирии, запад предпочитает выяснять отношения с Россией. Никакие судьбы мира, кроме своей судьбы, современный запад не интересуют. Кстати, именно поэтому так легко Трамп принял решение о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Какая судьба ждёт после этого выхода Европу, ему неинтересно. И эта идея настолько похожа на бред, что даже однопартийцы Трампа её критикуют.

Но двигаться вперёд – это значит согласиться с реальностью, в которой Америка и Европа больше не стоят во главе всего мира, и не диктуют ему свои правила. Но такое признание невозможно, раздутое эго не позволит. Запад, скорее, предпочтёт ввести против России и Китая очередные санкции, которые по западу же и ударят, но не согласится встать на одну ступень.

На четвертом заседание Астанинского клуба президент Казахстана обратился к мировым лидерам с предложением – признать, что "постбиполярный" мировой порядок окончательно уходит в прошлое и отрицание этого факта – только усиливает противоречия между крупными державами и расшатывает миропорядок, делая события непредсказуемыми. И именно непредсказуемость можете привести к войне. Поэтому миру сейчас необходимо умение договариваться - то самое умение, которое в 1943 году спасло человечество.

Вера Щирова, Артём Данцевич, Екатерина Симанович, "В центре событий", "ТВ Центр".