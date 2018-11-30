Ученые выбирают планеты для побега после страшной катастрофы на Земле

В истории Земли было несколько раз, когда почти все живое умирало. Ученые ищут пригодные для жизни планеты

Всего через 7 лет Россия планирует начать строительство станции на орбите Луны. Следующим шагом станет высадка и работа на спутнике Земли. Как раз сейчас обсуждается цельная лунная программа и ее экономическое обоснование. Ведь освоение космоса - вещь крайне затратная. Однако при правильном подходе и, возможно, совместной с другими космическими державами работе затраты вполне могут окупиться, рассчитывают и наши специалисты и американские.

Приземление, точнее примарсение, прошло успешно, хотя изначально InSight снижался со скоростью в 19800 километров в час. В итоге Красная планета пополнилась еще одним аппаратом на своей территории, а человечество совсем скоро получит новые знания о старшем брате Земли. Еще не успев коснуться поверхности Марса, InSight уже передал фото окружающей его обстановки. На снимке видна только пыль и марсианский горизонт, но даже по этим скудным данным ученые смогли оценить состояние оборудования и характер поверхности. Дальше – больше.

"Более точные результаты, более точные значения параметров скажут нам больше о том, из чего состоит Марс, как он был образован, как он эволюционирует. А поскольку, как я уже сказал, он очень серьезно напоминает нашу собственную Землю по многим параметрам, то часть этих выводов мы можем распространить и на Землю. Например, я не исключаю, что мы получим какие-то ответы на такой серьезный и до сих пор актуальный вопрос, как причины землетрясений на нашей собственной планете", - отметил заведующий отделом физики звездных систем Института астрономии РАН Олег Малков.

Несмотря на важные открытия, космос не занимает умы землян до такой степени, как было в золотую эпоху 50-70-х годов прошлого века. Люди просто привыкли к стартам ракет и новостям с орбиты. Например, недавнее видео запуска "Прогресса", снятое с борта МКС, собрало всего полтора миллиона просмотров. Сомнительного качества ролики многих блогеров о том, как они сходили в магазин или позавтракали, с легкостью перекрывают эту цифру. Еще одна причина охлаждения интереса к космосу – рациональный подход к его покорению. Специалисты сосредоточились на изучении ближайших соседей Земли. О романтике межгалактических путешествий вспоминают все реже. Ведь прежде чем запустить пилотируемую миссию за пределы Солнечной системы или хотя бы к Марсу, необходимо решить сразу несколько сложных для нынешней науки задач: низкую скорость, малую вместимость и отсутствие эффективной защиты от радиации.

"Это, во-первых, полгода минимум довольно опасного путешествия под бомбардировкой космических лучей. Одно дело сидеть на МКС под радиационным поясом Земли, то есть на низкой сравнительно орбите. А другое дело – межпланетный перелет. Это гораздо более опасная штука. Кроме того, прибыв на Марс, этих людей нужно немедленно изолировать от воздействия космоса, то есть им неплохо было бы как минимум зарыться поглубже под почву. И отдельный вопрос: и что за эксперименты они будут проводить там под почвой и, будучи так стеснены?" – задается вопросом Малков.

Эксперты уверены: отрасли не хватает громких побед, чтобы снова привлечь к себе внимание. Как успешный полет советского аппарата "Луна-2" в 1959-м году или высадка американцев на поверхность спутника спустя 10 лет. Надежды нынешнего поколения космических исследователей также связаны с Луной. Через 7 лет на орбите спутника должна появиться российская станция, а чуть позднее, уже на лунной поверхности – сразу две наши обсерватории. Причем, одна из них - на темной стороне Луны, которая до сих пор почти не изучена. Это позволит защитить данные от земных помех и сосредоточиться на наблюдении за ранними стадиями формирования Вселенной.

Привычным антипригарным сковородкам или плоским ЖК-экранам мы обязаны именно космической промышленности. И таких примеров десятки. Но даже это далеко не главное. Специалисты по космосу мыслят куда глобальнее.

"Наша Земля – она смертна. В том плане, что в истории было несколько раз, когда до 90 процентов всего живого на Земле умирало. Самый известный случай – это динозавры. Но и до этого такие эпизоды в истории есть. Рано или поздно, просто по теории вероятности, скорее всего, это случится снова. И если мы будем не только не Земле, но и где-то еще как вид, мы выживем", - рассуждает старший научный сотрудник ИКИ РАН Алексей Малахов.

А выживать есть где. На данный момент счет потенциально пригодных для жизни планет идет на десятки. Например, скалистая Глизе 581 G находится всего в двадцати световых годах от Земли. Но "всего" - это по меркам космоса. До экзопланеты почти двести триллионов километров – цифра, которую невозможно представить и с чем-то сравнить. Еще дальше – в 184 световых годах находится недавнее сенсационное открытие португальских ученых. Они обнаружили двойника Солнца. Дело в том, что звезды нередко зарождаются парами – и желтый карлик может быть близнецом нашего светила. Соответственно, рядом с ним нужно искать и экзопланету. На ней, если следовать логике, может существовать жизнь. Не исключено, что очень похожая на нашу. Вот только для преодоления таких расстояний нужен технологический прорыв. И ученые стараются его приблизить.

Привычные виды топлива пробуют заменить электромагнитными волнами, солнечными или электрическими парусами, сверхгорячей плазмой. РКК "Энергия" начинает тестирование двигателя на йоде. Есть и совсем экзотические предложения – вроде использования для перемещения черных дыр. Но главное в отрасли – это совместная работа. Даже в случае с национальными программами освоения космоса их результаты попадают в открытый доступ уже спустя несколько месяцев после тестирования. В то время как на Земле растет геополитическое напряжение, за ее пределами ученые из разных стран по-прежнему выступают в одной команде – команде землян. И верят – такой подход приближает день, когда слова из советской песни, наконец, станут реальностью.

Денис Большаков, Наталья Епифанова, Татьяна Каминская, Павел Ермоленко, Дмитрий Поляков, "В центре событий", "ТВ Центр".