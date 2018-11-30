Кремль: Путин и Трамп поздоровались, но не общались

Президенты России и США не успели пообщаться в начале саммита G20 в Аргентине, но приветствие было

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения, что Дональд Трамп и Владимир Путин не контактировали друг с другом на фотосессии лидеров "Большой двадцатки".

Спикер Кремля уточнил, что лидеры России и США не успели пообщаться, но они "поздоровались". Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков также подтвердил эту информацию, отметив, что Путин и Трамп поздоровались на саммите. Ранее TVC.Ru сообщал, что Путин поднялся на подиум до Трампа. Последний после выхода просто прошел мимо.

Между тем, американский лидер заявил, что надеется на урегулирование ситуации и скорую встречу с российским коллегой. "Нам не нравится то, что произошло. Мы этим не довольны, никто этим не доволен. Я надеюсь на то, что мы вскоре сможем урегулировать это, поскольку мы надеемся на встречу с президентом Путиным", - приводит его слова ТАСС.