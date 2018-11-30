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Путин и Макрон поговорили о Керченском конфликте

22:02
  • пятница
  • 30 ноября 2018

​Также лидеры обсудили Сирию

На полях саммита G20 в Аргентине президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на Украине и в Сирии.

В ходе беседы французский лидер отметил, что после очень полезной встречи в Стамбуле ситуация в Сирии изменилась. По его словам, он рад обсудить эти темы с российским лидером.

"Это также касается ситуации на Украине, особенно с учетом событий последних нескольких дней", - подчеркнул Макрон.

По его словам, он хотел бы обсудить с Путиным выполнение минских соглашений, вопросы кибербезопасности и общий уровень архитектуры безопасности в Европе, сообщает РИА Новости.

"Естественно, есть еще что нам обсудить и над чем совместно поработать. Я рад этой возможности пообщаться сегодня с вами по случаю саммита "двадцатки", - заявил Макрон.

В ответ Путин тепло приветствовал своего коллегу. Он вновь вспомнил о своем визите в Париж 11 ноября. Тогда он принял участие в мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Также российский лидер предложил своему собеседнику обсудить развитие двусторонних отношений.

Ранее Макрон вместе с женой Бриджит прилетели в Буэнос-Айрес на саммит "Большой двадцатки". Это произошло вечером 28 ноября. Однако из-за раннего визита произошел казус - чету Макрон не встретили у трапа официальные лица Аргентины.

25 ноября Киев устроил опасную провокацию в зоне Керченской переправы в Черном море. Корабли ВМС Украины были задержаны российской стороной с применением оружия. После этого суд арестовал 24 граждан Украины по делу о нарушении российской госграницы.

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