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Никто и не ждал: над памятью о докторе Лизе жестоко поглумились

22:59
  • пятница
  • 30 ноября 2018

Журналист Сергей Пархоменко оставил неоднозначный пост в соцсетях

Российский журналист Сергей Пархоменко жестко высказался об основательнице фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке, более известной, как Доктор Лиза.

"А все ли помнят, с чего начинала Елизавета Глинка, и в какое услужливое, потасканное ничтожество она позволила себя превратить незадолго до смерти?", - отметил он в своем Facebook.

По мнению Пархоменко, Кремль якобы "ее хладнокровно и сноровисто употребил в дело на раннем этапе войны в Донбассе".

Журналист пояснил, что написал все это для сравнения Доктора Лизы с президентом благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нютой Федермессер.

"Это я к тому, что нам всем нужно очень беречь Нюту Федермессер и очень терпеливо объяснять ей и тем, кто с нею работает, зачем их втаскивают туда, где они постепенно оказываются", - отметил Пархоменко.

Елизавета Глинка погибла 25 декабря 2016 года из-за крушения самолета Ту-154 Минобороны России над Черным морем. Общее число жертв трагедии составило 92 человека. Это члены экипажа, танцоры ансамбля песни и пляски имени Александрова, военнослужащие и члены съёмочных групп Первого канала, телеканала "Звезда" и НТВ.  Они летели из Москвы в Сирию.

Фонд "Справедливая помощь" занимался оказанием материальной поддержки и предоставлением врачебной помощи онкобольным, малообеспеченным больным, а также бездомным людям. В последние годы жизни Доктор Лиза помогала и людям, которые пострадали из-за войны в Донбассе.

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Цветы у здания благотворительного фонда МОО "Справедливая помощь" в память о погибшей Елизавете Глинка (Доктор Лиза)
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