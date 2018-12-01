94-летний Джордж Буш-старший пережил свою жену на полгода

Здоровье экс-президента США сильно ухудшилось после смерти жены Барбары Буш.

На 95-м году жизни скончался бывший президент США Джордж Буш-старший. Это сообщил в Twitter его сын Джордж Буш-младший. Известно, что 41-ый президент Соединенных Штатов Америки скончался еще 30 ноября.

Statement by President George W. Bush on the death of his father, President George H.W. Bush https://t.co/wDD0vnlN8U pic.twitter.com/t7UsDYSKY8 — George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) 1 декабря 2018 г.

В этом году Буша-старшего несколько раз госпитализировали. Его здоровье подорвала смерть супруги Барбары Буш, с которой они прожили 73 года. Бывшая первая леди страдала от хронических заболеваний легких и сердца.

Джордж Буш-старший занимал пост главы государства в 1989-1993 годах.