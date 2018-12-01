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94-летний Джордж Буш-старший пережил свою жену на полгода

09:58
  • суббота
  • 01 декабря 2018

Здоровье экс-президента США сильно ухудшилось после смерти жены Барбары Буш.

На 95-м году жизни скончался бывший президент США Джордж Буш-старший. Это сообщил в Twitter его сын Джордж Буш-младший. Известно, что 41-ый президент Соединенных Штатов Америки скончался еще 30 ноября.

В этом году Буша-старшего несколько раз госпитализировали. Его здоровье подорвала смерть супруги Барбары Буш, с которой они прожили 73 года. Бывшая первая леди страдала от хронических заболеваний легких и сердца.

Джордж Буш-старший занимал пост главы государства в 1989-1993 годах.

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