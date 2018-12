94-летний Джордж Буш-старший пережил свою жену на полгода

На 95-м году жизни скончался бывший президент США Джордж Буш-старший. Это сообщил в Twitter его сын Джордж Буш-младший. Известно, что 41-ый президент Соединенных Штатов Америки скончался еще 30 ноября.

Statement by President George W. Bush on the death of his father, President George H.W. Bush https://t.co/wDD0vnlN8U pic.twitter.com/t7UsDYSKY8