Землетрясение на Аляске привело в негодность дороги и нефтепровод

На Аляске введен режим чрезвычайной ситуации после мощного землетрясения

Мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло на Аляске. Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало. Эпицентр находился в 13 километрах к северу от Анкориджа - крупнейшего города штата.

За первым подземным толчком последовали десятки афтершоков. Серьезно повреждена инфраструктура, на стенах ряда зданий образовались трещины. Без света остаются около 20 тысяч жителей Анкориджа и окрестностей. Перекрыты несколько дорог, остановлена работа нефтепровода. До вторника отменены занятия в школах.

Публикация от Jeff Dennis (@aksledjunkie) 30 Ноя 2018 в 3:48 PST

Президент США Дональд Трамп объявил в штате федеральный режим ЧС, передает РИА Новости.