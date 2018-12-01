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Землетрясение на Аляске привело в негодность дороги и нефтепровод

10:15
  • суббота
  • 01 декабря 2018

На Аляске введен режим чрезвычайной ситуации после мощного землетрясения

Мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло на Аляске. Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало. Эпицентр находился в 13 километрах к северу от Анкориджа - крупнейшего города штата.

За первым подземным толчком последовали десятки афтершоков. Серьезно повреждена инфраструктура,  на стенах ряда зданий образовались трещины. Без света остаются около 20 тысяч жителей Анкориджа и окрестностей. Перекрыты несколько дорог, остановлена работа нефтепровода. До вторника отменены занятия в школах.

Президент США Дональд Трамп объявил в штате федеральный режим ЧС, передает РИА Новости.

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