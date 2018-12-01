Землетрясение на Аляске привело в негодность дороги и нефтепровод

На Аляске введен режим чрезвычайной ситуации после мощного землетрясения
Мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло на Аляске. Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало. Эпицентр находился в 13 километрах к северу от Анкориджа - крупнейшего города штата.
За первым подземным толчком последовали десятки афтершоков. Серьезно повреждена инфраструктура, на стенах ряда зданий образовались трещины. Без света остаются около 20 тысяч жителей Анкориджа и окрестностей. Перекрыты несколько дорог, остановлена работа нефтепровода. До вторника отменены занятия в школах.
Президент США Дональд Трамп объявил в штате федеральный режим ЧС, передает РИА Новости.