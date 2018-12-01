Трамп признался, что у него хорошие отношения с Путиным

Президент США заявил, что у него сложились "очень хорошие отношения" с российским лидером Владимиром Путиным

Фундамент международного диалога. Тенденции глобальной экономики и энергетики, изменение климата, продовольственная безопасность - вот лишь некоторые темы, которые обсуждают на саммите "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе. В субботу - заключительные мероприятия форума. Кроме того, у лидеров запланирован ещё целый марафон двусторонних контактов. Владимир Путин встретится с президентом Аргентины, проведёт переговоры с коллегой из Турции и канцлером Германии, а также премьер-министром Японии. Не менее насыщенным был график и накануне.

В таком формате лидеры России, Китая и Индии не встречались с 2006 года. На полях "двадцатки" переговоры решили провести вновь, ну а в перспективе сделать регулярными. Цели четко обозначил Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

"Предложили организовать сегодняшнюю встречу, потому что обстановка в мире, процессы, происходящие в нашем общем регионе - в Евразии, требуют более тесной координации подходов трех стран. Прежде всего, в сфере обеспечения безопасности, выстраивания конструктивных межгосударственных отношений", - отметил российский лидер.

Важно наладить совместную работу по ключевым вопросам экономической повестки дня, в том числе в группе "двадцати". Сообща защищать принципы справедливой, честной конкуренции в мировой торговле и финансах, содействовать формированию максимально открытой системы международных экономических отношений, свободной от протекционизма и политически мотивированных ограничений.

"Без сомнения, мир сегодня переживает период серьезных перемен и нестабильности. Мы видим, как вводятся санкции в обход ООН и процветает политика протекционизма. Ведущие державы, такие как Россия, Индия и Китай, несут особую ответственность. На нас приходится более трети населения Земли", - отметил Нарендра Моди.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди станет гостем Восточного экономического форума. Он пройдет в следующем году во Владивостоке. Ну а на форум Петербургский Владимир Путин уже во время двусторонних переговоров пригласил китайского лидера. Друг друга Путин и Си подчеркнуто называют дорогими друзьями, ну а между нашими странами всеобъемлющее и доверительное партнерство.

"Мы готовимся к Вашему визиту в Россию в следующем году. И знаю, что вам уже передали наше предложение осуществить этот визит в привязке к Петербургскому международному экономическому форуму. Прошу вас посмотреть на рабочий график. Если впишется, мы будем рады вас видеть в качестве главного гостя", - заявил Путин.

Думаю, что постоянная работа на высшем уровне и на уровне ведомств дает о себе знать, потому что торговые отношения развиваются, есть все шансы выйти на 100 миллиардов в этом году. Мы видим, что наши китайские партнеры, друзья работают весьма активно в этом направлении, и мы со своей стороны делаем то же самое.

"Китайско-российские отношения отвечают веяниям и общим чаяниям наших народов, имеют огромный внутренний потенциал и широкие призыв", - отметил со своей стороны Си Цзиньпин.

На полях саммита Владимир Путин пообщался и со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. "Мы часто встречаемся, и меня это очень радует. Совсем недавно наш министр Лавров был у вас, подробно докладывал о беседах с коллегой. Но в начале хотел бы вас поблагодарить за ваше мероприятие, хотел бы поздравить вас с этим мероприятием – по поводу 100-летия окончания Первой мировой войны – в Париже. Отношения наши развиваются: в прошлом году товарооборот вырос на 16 с половиной процента, и этом году такой же темп роста", - заявил президент России.

Театр "Колон" - архитектурная жемчужина Буэнос-Айреса. Зажигательное танго, вечная классика и дамы в элегантных вечерних платьях. Именно так завершается первый день работы лидеров "большой двадцатки". Фотографы и операторы ловят каждую деталь, пытаясь понять, что же осталось недосказанным. Высоких гостей встречает хозяин саммита - президент Аргентины Маурисио Макри. Уже вторая за день церемония совместного фотографирования и очередная возможность пообщаться.

Впрочем, и здесь Путин и Трамп даже не переглянулись. Стало известно, что лидеры друг друга все же поприветствовали. Как отметил помощник нашего президента по международным делам Юрий Ушаков, теперь инициатива встречи должна исходить от американской стороны. И, судя по интервью, которое Трамп дал на полях саммита, США в этом заинтересованы.

"Мне не нравится то, что происходит. Но я надеюсь, нам в скором времени удастся решить все проблемы, и я очень жду этой встречи с Владимиром Путиным", - сказал он.

Заседание "двадцатки", посвященное решению торговых вопросов, американский лидер проигнорировал. А вот Владимир Путин там же призвал реформировать ВТО для более эффективной ее работы. Многие лидеры кстати идею восприняли весьма положительно.

Дональда Трампа на саммите повсюду сопровождает дочь Иванка. Во время фотографирования с президентской четой Макри семейство Трамп едва уместилось на площадке. Наконец долетела до Аргентинской столицы канцлер Германии. Вот она что-то оживленно рассказывает Владимиру Путину. Утром у лидеров запланирован деловой завтрак. Обсудят двустороннее сотрудничество, Сирию и провокацию в Керченском проливе.

Второй день саммита обещает быть не менее насыщенным. Главная интрига - так смогут ли лидеры согласовать текст итогового документа. Эксперты в прогнозах осторожны.

Помимо участия в заседаниях и традиционной итоговой пресс-конференции, Владимир Путин проведет переговоры с канцлером Германии, японским премьером Абэ, наследным принцем Саудовской Аравии и президентом Аргентины. Появилась в программе еще одна встреча с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ранее эту строчку в графике занимало общение с американской делегацией.

Матвей Шестаков, Максим Панкин, "ТВ Центр", Аргентина.