Россиян уличили в отоплении квартир "без надобности"

По словам финского журналиста Юсси Конттинена, жители России слишком расточительно используют энергию

Финский журналист Юсси Конттинен упрекнул россиян в том, что они отапливают свои квартиры "без надобности". На это он посетовал в своей статье Helsingin Sanomat, которая касалась угрозы глобального потепления. По словам журналиста, "граждане нефтяной державы привыкли тратить энергию".

Конттинен также считает, что в нашей стране умалчиваются проблемы глобального потепление в мире. Большинство из россиян якобы даже не догадываются о происхождении глобального потепления.

При этом журналист отметил, что изменения климата заметили даже в самом холодном регионе Земли – Якутии. Там, по его информации, потеплело на 10 градусов – с минус 40 до минус 30.

Как писал TVC.Ru, США выходят из Парижского соглашения по климату. Президент страны Дональд Трамп заявил, что договоренности вредят американской экономике.