"Не завидуйте, Познер": Телеведущему напомнили о его темном прошлом

Сергей Брилёв получил неожиданную поддержку

В скандале вокруг британского гражданства телеведущего Сергея Брилёва появился неожиданный поворот. Журналиста Владимира Познера, указавшего на наличие у коллеги второго паспорта, заподозрили в ревности.

"Мне кажется, что Владимир Владимирович Познер стал с возрастом немного забывать собственное прошлое. Давайте напомним о том, что десятки лет он был пропагандистом Советского Союза, работал на иновещании. Он учил заблудших американцев любить СССР. И в этой связи попробуем вспомнить, предлагали ли ему тот же Сахаров или Солженицын сдать свои французский или американский паспорта за подобный стиль работы? Нет, такого никогда не происходило! А почему? Да потому что у этих людей хватало внутренней культуры и интеллигентности не ввязываться в подобную историю. Почему же стало возможным, что гражданин трех стран с вовсе небезупречным прошлым решил стать совестью для гражданина с двумя гражданствами? Я в этом контексте вижу прежде всего профессиональный подтекст, своего рода ревность", - пояснил в беседе с TVC.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

По мнению общественного деятеля, 84-летний журналист соперничает с более удачливым телеведущим. "Познер все последние годы безуспешно пытается взять интервью у Путина, а его молодой коллега сделать это смог. Вот и улучил минутку гражданин трех стран, чтобы изящно вставить свою шпильку Брилёву. Однако по итогу потенциально мастерский выпад обратился против самого же Познера. Не завидуйте, Владимир Владимирович, вам это не к лицу", - отметил Вадим Манукян.

Напомним, Познер на своем сайте заявил, что не понимает, зачем Брилёву нужно британское гражданство. Журналист подчеркнул, что по российским законам, владельцы СМИ не могут быть иностранцами. "Я бы на месте Брилева сдал свое британское гражданство", - посоветовал он коллеге.

Сергей Брилёв не стал молчать и ответил на выпад. Он подтвердил, что имеет подданство Великобритании. По словам ведущего, наличие у него вида на жительство в Британии, а позднее второго гражданства — это известный факт. Брилёв отметил, что сразу же после появления соответствующего закона проинформировал о наличии второго гражданства ФМС России.