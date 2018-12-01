Дети космонавта Олега Кононенко переживают за старт "Союза"

Запуск, запланированный на 3 декабря, станет первым пилотируемым полетом к МКС после аварии 11 октября

Ракету с пилотируемым кораблём "Союз МС-11" установили на стартовой площадке Байконура. Новая экспедиция отправится на МКС уже через два дня. За ходом подготовки техники и экипажа внимательно наблюдают не только специалисты, но и семьи космонавтов.

Этот пилотируемый полет ракеты "Союз" должен стать 138-м по счёту. На Международную космическую станцию отправятся космонавт Олег Кононенко, астронавты Давид Сен-Жак и Энн Макклейн, передает "ТВ Центр".

Ракету перевозят в горизонтальном положении на железнодорожной платформе. По технике безопасности - очень и очень медленно.. Рядом с ракетой – специальный энерговагон. Его можно назвать печкой. Подает в космический корабль тёплый воздух, поддерживает там постоянную плюсовую температуру, чтобы не замёрзли элементы управления. На Байконуре сейчас около минус десяти.

И к этому запуску особое внимание. Ведь прошлый пилотируемый полёт закончился неудачей. 11 октября на 118 секунде произошла авария ракеты-носителя. Члены экипажа не пострадали - их вернула на землю сработавшая система аварийного спасения. Специальная комиссия установила причины инцидента: работники на Байконуре во время сборки ракеты-носителя погнули шток датчика, включающего двигатель отделения одного из четырех разгонных блоков. Из-за этого собранную заранее ракету с кораблем "Союз МС-11" пришлось разобрать. Всё проверили ещё раз, в том числе те самые датчики, и собрали вновь. Предстоящий запуск будет удачным, уверены в Роскосмосе. Да и родные Олега Кононенко в этом не сомневаются.

"Я думал, что ракета будет больше. Настроение боевое. Уверены за папу, что всё будет хорошо. Конечно, волнительно, но уже мы настроились на то, чтобы было всё хорошо и чтобы папа всё нормально сделал, взлетел", - рассказали дочь и сын Олега Кононенко.

Дочь и сын Олега Кононенко наблюдают за работами над ракетой в первых рядах. Экипаж сейчас на карантине, поэтому общаться с отцом они могут только по телефону. Рассказали, что папа волнуется, но к полету готов. Ракету при помощи специального подъёмного механизма перевели в вертикальное положение и установили на стартовом столе. Свели так называемые фермы–колонны, через которые осуществляется финальное обслуживание и заправка топливом. На это уйдет около двух суток. Старт в понедельник. Ровно в 17 часов 31 минуту и 54 секунды по местному времени.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр", Байконур.