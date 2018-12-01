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Минобороны проверило в действии новейшую ракету

12:55
  • суббота
  • 01 декабря 2018

Обновленная российская ракета системы ПРО успешно прошла испытания. Видео запуска появилось в интернете

Минобороны показало на видео испытание модернизированной ракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Испытания проходили в Казахстане на полигоне "Сары-Шаган", сообщает TVC.Ru.

Как сообщили в оборонном ведомстве, учения прошли успешно. Ракета поразила условную цель "с заданной точностью". Запуск прошел под управлением сложнейшей автоматики. Главная задача этих комплексов - уничтожение ядерных баллистических целей.

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Пуск ракеты системы противоракетной обороны (ПРО)
Пуск ракеты системы противоракетной обороны (ПРО)
Подготовка к пуску ракеты системы противоракетной обороны (ПРО)
Подготовка к пуску ракеты системы противоракетной обороны (ПРО)
Ракета системы противоракетной обороны (ПРО)
Ракета системы противоракетной обороны (ПРО)
Подготовка к пуску ракеты системы противоракетной обороны (ПРО)
Подготовка к пуску ракеты системы противоракетной обороны (ПРО)
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