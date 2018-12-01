Минобороны проверило в действии новейшую ракету

Обновленная российская ракета системы ПРО успешно прошла испытания. Видео запуска появилось в интернете

Минобороны показало на видео испытание модернизированной ракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Испытания проходили в Казахстане на полигоне "Сары-Шаган", сообщает TVC.Ru.

Как сообщили в оборонном ведомстве, учения прошли успешно. Ракета поразила условную цель "с заданной точностью". Запуск прошел под управлением сложнейшей автоматики. Главная задача этих комплексов - уничтожение ядерных баллистических целей.