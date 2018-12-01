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Первый день зимы Москва встретила рекордными морозами

11:58
  • суббота
  • 01 декабря 2018

Температура воздуха в столице составила -15,1 градуса

В ночь на 1 декабря температура воздуха в Москве и области достигла минимальных с начала зимнего сезона значений. Температура в столице опустилась ниже 15 градусов.

"Прежний минимум с начала климатической зимы зафиксирован сутками ранее - минус 13,4 градусов", - рассказали "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и области.

Ожидается, что морозы в столичном регионе не задержатся. Уже в ночь воскресенье температура воздуха в Москве поднимется до минус шести градусов. В середине следующей недели возможны оттепели.

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