Первый день зимы Москва встретила рекордными морозами

Температура воздуха в столице составила -15,1 градуса

В ночь на 1 декабря температура воздуха в Москве и области достигла минимальных с начала зимнего сезона значений. Температура в столице опустилась ниже 15 градусов.

"Прежний минимум с начала климатической зимы зафиксирован сутками ранее - минус 13,4 градусов", - рассказали "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и области.

Ожидается, что морозы в столичном регионе не задержатся. Уже в ночь воскресенье температура воздуха в Москве поднимется до минус шести градусов. В середине следующей недели возможны оттепели.