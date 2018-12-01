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Замминистра и депутат Рады устроили потасовку в прямом эфире

13:29
  • суббота
  • 01 декабря 2018

Замминистра Украины Юрий Грымчак напал на депутата Верховной рады Евгения Мураева в прямом эфире

Вместо диалога - пошел врукопашную. В Киеве чиновник украинского правительства напал на депутата Верховной рады прямо во время телеэфира.

Разговор в программе шел об украинской провокации в Керченском проливе. Депутат Евгений Мураев заявил, что это выгодно, прежде всего, самому Киеву, который пытается настроить западный мир против России.

Сторонники Порошенко стали возражать, сообщает TVC.Ru. А в бой ринулся замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак - тот самый, который уже предлагать стрелять по людям в Донбассе.

Не найдя других аргументов, кроме оскорблений, он выплеснул гнев на стойку, за которой находился Мураев. Шаткая конструкция упала.

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