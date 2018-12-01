"Желтые жилеты" берут Елисейские поля: подстрелен журналист RT

Тысячи полицейских пытаются не допустить повторения прошлой субботы

Пока президент Франции в Аргентине обсуждает большую политику, дома обстановка накаляется. "Жёлтые жилеты" - участники протестов против повышения цен на топливо - приближаются к Елисейскому дворцу. Полиция применила шумовые гранаты и слезоточивый газ. Среди пострадавших - сотрудник телеканала RT - в него попала резиновая пуля. 60 человек задержаны.

Первые столкновения у Триумфальной арки. Несколько сотен активистов движения "желтые жилеты", кажется, намеренно провоцируют полицейских. В стражей порядка летят файеры и камни. Полиция в ответ применяет слезоточивый газ.

Все подступы к Елисейскому дворцу перекрыты. На Елисейских полях заколочены витрины, убраны столики уличных кафе. 4 тысячи полицейских пытаются не допустить повторения прошлой субботы.

Но даже тысячи стражей порядка уже не в силах сдержать этот гнев. Надеть желтый жилет, ставший символом протеста против роста цен на бензин, готово все больше французов. 75 процентов населения Республики поддерживают требования протестующих. В Париж на акцию приехали сотни людей со всей страны.

Отдельно от активистов радикальных движений в центре города собираются мирно настроенные протестующие. Главное требование уже не просто отменить налог на топливо - сократить налоговые сборы для малообеспеченных.

Попытка договориться с властями по-хорошему провалилась. Первая встреча премьер-министра с представителями желтых жилетов накануне закончилась, едва начавшись.

Напряжение растет с каждым часом. Полиция применяет шумовые гранаты. Париж окутал едкий запах слезоточивого газа. Протестующие наспех сооружают баррикады из строительных ограждений. Призыв не расходиться до последнего звучит все чаще. Беспорядки уже перекинулись на прилегающие к Елисейским полям улицы. Все ближе продвигаясь к Елисейскому дворцу.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, "ТВ Центр".