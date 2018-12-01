Порошенко разозлил украинцев водочным запретом

Жители Одессы не могут купить алкогольный напиток из-за военного положения

В Одессе после введения военного положения указом президента запрещена продажа водки в ночное время. Украинцы не могут покупать алкогольные напитки после 22:00.

Многие к таким ограничениям отнеслись крайне негативно. Народ взбешен и готовится выйти на акции протеста. О происходящем в Одессе рассказал общественный деятель Георгий Тука.

"У меня вчера вечером был эфир с одесской телестудией, и там обговаривали очень срочный вопрос, волнующий аудиторию", – заявил Тука в эфире телеканала ZIK. "Мобилизация?" – уточнил на это ведущий.

"Да, какая мобилизация. Мобилизация – обычное дело", - усмехнулся общественный деятель. - Запрет торговли алкоголем ночью. И там уже ступор".

Украинцы волнуются, что данная мера приведет к росту цен на алкоголь днём. "Уважаемые друзья, да у нас в Киеве давным-давно водочные изделия после 22-х не продаются, и я не вижу какого-то алкогольного кризиса в столице нашей страны", – поспешил успокоить одесситов Тука.

Напомним, что 25 ноября три корабля военно-морских сил Украины вторглись в территориальные воды России. На предупреждения пограничников они не реагировали. В итоге суда ВМС Украины были задержаны российской стороной. За нарушение границы арестованы 24 украинских гражданина, находившиеся на кораблях. Президент Порошенко в ответ ввел военное положение в юго-восточных областях страны, в том числе в Одессе.