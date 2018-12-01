Москвичи получат полторы тысячи катков

Задача властей - чтобы катки были по месту жительства

Порядка полутора тысяч катков будет открыто в столице этой зимой. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Наши цели и задачи, чтобы катки были по месту жительства, чтобы была возможность у молодежи заниматься хоккеем, фигурным катанием. Всего по городу в зимний период будет открыто более 1,5 тысячи катков", - приводит слова Бирюкова АГН "Москва".

В столице уже открылась ледяная площадка на Красной площади, а на ВДНХ заработал "Город Зимы".