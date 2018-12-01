В Керченском проливе столкнулись два корабля

Корабли направлялись к портам Азовского моря и ожидали транзит

В районе Керченского пролива столкнулись два иностранных судна – Lady Maria под флагом Того и Azov Concord под флагом Мальты. В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что в результате инцидента обошлось без пострадавших.

Суда сохранили ход, загрязнений не зафиксировано. По данным РИА Новости, один из кораблей зацепил винтом якорную цепь другого судна. Известно, что Lady Maria и Azov Concord следователи из Констанции к российским и украинским портам Азовского моря и ожидали транзит через пролив.

Сейчас внимание многих СМИ приковано к Керченскому проливу из-за провокации, которую устроили там украинские моряки.