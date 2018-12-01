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В Керченском проливе столкнулись два корабля

15:45
  • суббота
  • 01 декабря 2018

Корабли направлялись к портам Азовского моря и ожидали транзит

В районе Керченского пролива столкнулись два иностранных судна – Lady Maria под флагом Того и Azov Concord под флагом Мальты. В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что в результате инцидента обошлось без пострадавших.

Суда сохранили ход, загрязнений не зафиксировано. По данным РИА Новости, один из кораблей зацепил винтом якорную цепь другого судна.  Известно, что Lady Maria и Azov Concord следователи из Констанции к российским и украинским портам Азовского моря и ожидали транзит через пролив.

Сейчас внимание многих СМИ приковано к Керченскому проливу из-за провокации, которую устроили там украинские моряки.

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