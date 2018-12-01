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Гребенщиков отказался от концертов на Украине

16:19
  • суббота
  • 01 декабря 2018

Лидер рок-группы "Аквариум" выразил надежду на то, что "форс-мажор" канет в Лету

Лидер рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков сообщил, что "по причинам форс-мажора " он вынужден перенести свои концерты "на более разумное время". Об этом певец написал на своей странице во "ВКонтакте".

Гребенщиков отметил, что речь не идет о полной отмене выступлений. Приехать на Украину он сможет уже в июне.

30 ноября власти Украины запретили въезжать в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Кроме того, пограничники ввели процедуру индивидуального собеседования для всех иностранных граждан, включая россиян, пересекающих границу страны.

Отношения между Россией и Украиной обострились после инцидента в Керченском проливе, где украинские моряки устроили провокацию.

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