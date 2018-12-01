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Порошенко испугался превращения Черного моря в "российское озеро"

16:45
  • суббота
  • 01 декабря 2018

По мнению украинского президента, Кремль проверяет, согласится ли мир на превращение Азовского и Черного морей в "российское озеро"

Украинский президент Петр Порошенко рассказал, что Россия разместила около украинской границы огромное число военной техники. По его словам, вокруг страны сейчас находятся 80 тысяч военнослужащих, около 1400 артиллерийских и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2300 боевых бронированных машин, более 500 самолетов и 300 вертолетов.

По мнению Порошенко, Москва проверяет на прочность мировой порядок, передает "Интерфакс-Украина". "Согласится ли мир на превращение Азовского и далее Черного морей в "российское озеро?" – задается вопросом украинский лидер.

Порошенко также сообщил о начале сборов резервистов в регионах Украины, где действует военное положение.

Отношения Украины и России сильно ухудшились после провокации Киева в Керченском проливе. Позже Верховная Рада одобрила введение в стране военного положения в ряде областей.

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