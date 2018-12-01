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Путин встретился с Эрдоганом вместо Трампа

18:12
  • суббота
  • 01 декабря 2018

Во время, отведенное ранее для встречи с Дональдом Трампом, российский президент пообщался с Реджепом Эрдоганом

Президент России в субботу провел переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Владимир Путин поблагодарил  президента Турции за решение "проблемных" вопросов.

Турция еще раз подтвердила независимый характер своей внешней политики и надежность как партнера", — приводит слова Путина РИА Новости.

Саммит "большой двадцатки" в Аргентине в субботу завершает работу. Ранее состоялась встреча Путина с Ангелой Меркель. Президент России и канцлер Германии пообщались во время рабочего завтрака. Владимир Путин тепло поприветствовал коллегу, пригласил ее к столу и поинтересовался дальнейшими планами в рамках саммита. С российской стороны на завтраке присутствовали помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и шерпа России - то есть доверенное лицо в "большой двадцатке" Светлана Лукаш.

Как сообщила в своем Twitter пресс-служба кабмина ФРГ, канцлер ФРГ обсудила с российским лидером две важные проблемы – ситуацию в Сирии и провокацию Киева в Керченском проливе.

Ранее также отводилось время для общения с Дональдом Трампом. Но глава Белого дома в последний момент запланированную беседу отменил. Накануне участники "большой двадцатки" уже провели два рабочих заседания. Кроме того, состоялась встреча лидеров стран БРИКС и отдельно - трехсторонние переговоры в формате Россия-Индия-Китай.

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