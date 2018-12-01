"Чтобы не накалять": Ротару вынудили отменить выступления в России

Певица отменила выступление, чтобы не провоцировать радикально настроенных соотечественников

71-летняя София Ротару в этом году не сможет выступить на "Песне года" – концерте, который пройдет 1 декабря вечером в СК "Олимпийский". На мероприятии артистка появляется регулярно и в этот раз должна была исполнить две песни.

При этом о неучастии Ротару в концерте стало известно как раз в тот день, когда на Украине ввели военное положение. "Чтобы не накаливать ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников (у Ротару украинское гражданство), певица решила в этом году отменить посещение России", - сообщает сайт газеты "Комсомольская правда".

Обострение отношение между Москвой и Киевом сказалось на концертной деятельности многих артистов. Так, лидер рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков в субботу рассказал, что вынужден перенести свои концерты на Украине. Напомним, 30 ноября власти Украины запретили въезжать в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.