"Есть контакт": Путин и Трамп все же пообщались на G20

Встреча лидеров двух стран была короткая. Ранее Владимир Путин провел полноценные переговоры с Меркель и Эрдоганом

Российский и американский президенты все же смогли пообщаться на саммите G20 в Аргентине. О короткой встрече, которая состоялась между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Да, короткий контакт был", - приводит слова Пескова "Интерфакс". Подробности встречи двух лидеров не сообщаются.

Между тем интернет заполонили мемы по поводу Трампа, который хочет встретиться с Путиным, но никак не может.

Трамп думает: блин, хочу поговорить с человеком и не могу... политика мать вашу! — webmaster (@webmasterva) 1 декабря 2018 г.

TRUMP: We’re not having a meeting

PUTIN: Yes you are

TRUMP: No I’m not

PUTIN: Yes you are

TRUMP: No I’m not

PUTIN: Yes you are

TRUMP: No I’m not

PUTIN: Yes you are

TRUMP: No I’m not

PUTIN: No you’re not

TRUMP: Yes I am

PUTIN: No you’re not

TRUMP: YES I AM https://t.co/KlV9uz8iUO — Asha Rangappa (@AshaRangappa_) 30 ноября 2018 г.

Ранее предполагалось, что в субботу вечером Путин проведет полноценные переговоры Трампом. Но глава Белого дома в последний момент запланированную беседу отменил из-за ситуации в Керченском проливе. Вместо этого президент России встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и турецким лидером Реджером Эрдоганом.