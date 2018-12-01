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"Есть контакт": Путин и Трамп все же пообщались на G20

19:39
  • суббота
  • 01 декабря 2018

Встреча лидеров двух стран была короткая. Ранее Владимир Путин провел полноценные переговоры с Меркель и Эрдоганом

Российский и американский президенты все же смогли пообщаться на саммите G20 в Аргентине. О короткой встрече, которая состоялась между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Да, короткий контакт был", - приводит слова Пескова "Интерфакс". Подробности встречи двух лидеров не сообщаются.

Между тем интернет заполонили мемы по поводу Трампа, который хочет встретиться с Путиным, но никак не может.

Ранее предполагалось, что в субботу вечером Путин проведет полноценные переговоры Трампом. Но глава Белого дома в последний момент запланированную беседу отменил из-за ситуации в Керченском проливе. Вместо этого президент России встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и турецким лидером Реджером Эрдоганом.

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