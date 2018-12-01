Путин творчески подошёл к решению конфликта в Чёрном море

Президент России нарисовал наглядную схему того, как развивались события в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин, разъясняя главам Франции и Германии инцидент в Керченском проливе, нарисовал схему.

Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, накануне исчерпывающие разъяснения Путин дал на встрече с Эмманюэлем Макроном. В субботу он наглядно показал, как развивались события во время пограничного конфликта, канцлеру Ангеле Меркель.

Немецкий политик, со слов Пескова, на встрече с Путиным заявила о готовности способствовать решению конфликта между Украиной и Россией. Затрагивалась также тема освобождения арестованных моряков, передаёт "Интерфакс".

Более 20 украинских моряков, а также двое сотрудников СБУ были взяты под стражу после того, как три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России близ Керченской переправы. Пограничникам, которые действовали совместно с военными для пресечения провокации, пришлось применить оружие.

Украина обвинила Россию в "агрессии". Ранее на 30 дней в десяти областях страны было введено военное положение. Как считает Путин, провокация была нужна Киеву, чтобы сорвать предстоящие президентские выборы на Украине.