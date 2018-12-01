Раскрыт секрет сумочки Меркель на G20

Черный ридикюль канцлера Германии вызвал много вопросов

Ангела Меркель на одном из мероприятий в рамках саммита "Большой двадцатки" появилась с маленькой черной сумочкой. Ридикюль отлично сочетался с черно-белым костюмом канцлерин, но все же многие обратили внимание на аксессуар.

"Зачем Меркель сумочка, что в ней?" - задались вопросом пользователи Сети, после публикации официальных фотографий с G20.

Секрет аксессуара лидера Германии разгадали журналисты. Оказалось, что в сумочке фрау Меркель носит очки.

Напомним, что саммит G20 в столице Аргентины проходил с 30 ноября по 1 декабря. В рамках международного форума состоялась встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель. Лидеры России и Германии провели деловой завтрак.