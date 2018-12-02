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Путин обвинил Порошенко в разделе Украины

00:12
  • воскресенье
  • 02 декабря 2018

Украинские власти, введя военное положение в 10 областях, разделили страну на благонадежную и не очень

Владимир Путин прокомментировал введение военного положения на Украине. На пресс-конференции по итогам саммита G20 в Буэнос-Айресе президент заявил, что таким образом Петр Порошенко разделил страну.
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Путин обратил внимание, что военное положение на Украине не вводилось даже при более "масштабных событиях", и только перед выборами киевские власти пошли на такой шаг. Сделано это для ограничения прав и свобод граждан, а также политической деятельности.

"Но что еще хуже, ведь ввели это военное положение в 10 областях — как раз в тех, в которых действующий президент не пользуется особой поддержкой и не находит его политика там единодушного одобрения. Это значит, что действующее руководство Украины своими руками разделило страну — на благонадежную и не очень", — приводит слова президента агентство РИА Новости.

Путин подтвердил, что после инцидента Петр Порошенко действительно пытался связаться с ним после инцидента в Керченском проливе, однако разговор не состоялся. По его словам, с украинским президентом сложно общаться и непонятно о чем разговаривать, поскольку он не выполняет взятых на себя обязательств.

Украинские власти ввели военное положение в 10 областях после провокации, в ходе которой три военных корабля пытались скрытно прорваться к Керченскому проливу. На требования пограничников экипажи судов не реагировали, тогда российские военные применили силу для их задержания.

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